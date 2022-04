الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بسبب الاضطرابات المحتملة في البلدات العربية

تستعد الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، لاضطرابات محتملة في القدس والمدن العربية الإسرائيلية، على خلفية التصعيد المستمر حول المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، أن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، "أمر ضباط شرطة حرس الحدود الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري بسبب مخاوف من انتشار العنف إلى مدن مثل أم الفحم والناصرة".

وفي نفس السياق، أكدت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، "أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أوصى رجال الشرطة بالامتناع قدر الإمكان عن اقتحام باحات المسجد الأقصى"، مشيرةً الى أن "قرار تنفيذ ذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة".

وكانت قد تجددت الاشتباكات في الحرم القدسي يوم أمس بعد صلاة الجمعة الثالثة في رمضان المبارك، بعد ساعات من اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس ولوح الكثير من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية وحماس ورددوا شعارات مؤيدة للحركة الحاكمة في غزة، والتي دعت إلى "التعبئة" قبل الصلاة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت لاحق إن "أربعة قاصرين اعتقلوا بسبب أعمال شغب في المدينة العربية الشمالية". مضيفة في بيان لها "شملت أعمال الشغب محاولات لإغلاق مدخل المدينة وإطلاق ألعاب نارية وإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية وإحراق إطارات في منتصف الطريق".