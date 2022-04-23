إيران: نجاة قائد كبير في الحرس الثوري من محاولة اغتيال ومقتل حارسه الشخصي

"العميد حسين الماسي قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان، وبلوخستان لم يصب بأذى وأنه تم اعتقال المهاجمين"

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، أنه قتل حارس شخصي لقائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، بعد أن فتح مسلحون النار باتجاه سيارة كانت تقلهما، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوكالة، إن "العميد حسين الماسي قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان، وبلوخستان لم يصب بأذى بعد الهجوم وأنه تم اعتقال المهاجمين"، مضيفة أن "محمود آبسالان الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم هو نجل العميد برويز آبسالان نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوخستان".

يأتي هذا الهجوم تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979.

يشار إلى أن إقليم سيستان وبلوخستان ذو الأغلبية السنية والقريب من الحدود الباكستانية والأفغانية يعاني من الاضطرابات، وفي عام 2009، قتل انتحاري ستة من كبار قادة الحرس الثوري وأكثر من 29 آخرين في سيستان وبلوخستان، في واحدة من أجرأ الهجمات على أقوى المؤسسات العسكرية في إيران.