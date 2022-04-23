العراق: استئناف المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد

وكالة نور نيوز الإيرانية اللقاء جرى في "جو إيجابي"، ما يدفع إلى "تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية"

أفادت وكالة نور نيوز الإلكترونية الإيرانية، اليوم السبت، أنه استأنفت القوتان الإقليميتان المتنافستان إيران والسعودية المحادثات في العاصمة العراقية بغداد بعد تعليقها في مارس/آذار.

وأضافت الوكالة، أنه "عقد جلسة حوار جديدة ضمت ممثلين لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية، ورئاسة الاستخبارات السعودية"، مضيفة أن اللقاء جرى في "جو إيجابي"، ما يدفع إلى "تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية"، وتوقعت الوكالة عقد "اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب".

ومن جانبه قال مسؤول حكومي عراقي طلب عدم كشف اسمه "المحادثات استؤنفت الخميس الماضي فعلا في بغداد"، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبدأت جلسات الحوار بين البلدين في أبريل 2021 بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جديدة بالجانبين.

يشار أنه تعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.