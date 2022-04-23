آلاف المسيحيين من اسرائيل والعالم يشاركون في "سبت النور" في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس

سُمح لنحو 1000 مصلي بدخول الكنيسة، بينما وقف خارجها الآلاف.

حضر آلاف المسيحيين اليوم (السبت) إلى كنيسة القيامة بالبلدة القديمة بالقدس للاحتفال بذكرى "سبت النور". وسُمح لنحو 1000 مصلي بدخول الكنيسة، بينما وقف خارجها الآلاف. بحسب ما نشر موقع القناة 12 العبري.

وشارك في الاحتفال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، لفحص نشاط الشرطة عن كثب في الكنيسة وأشاد بعمل الشرطة: "نعمل بحزم ومسؤولية لمنع تعطيل العبادة الدينية"

واندلعت عدد من الاشتباكات بين المصلين ورجال الشرطة الذين جاءوا إلى مكان الاحتفال لحفظ النظام وتنظيم الحشد الكبير الذي أراد دخول الكنيسة. وتم تداول التوثيق على الشبكة من قبل ضابط شرطة، الذي قام بدفع رجل حاول اختراق حاجز الشرطة بعنف.

وشارك الاحتفال في كنيسة القيامة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف برفقة مفوض الشرطة يعقوب شبتاي وقائد منطقة القدس دورون تورغمان. وقال بارليف: ان "هذه الأسابيع في القدس معقدة دينيًا وصعبة جدًا، ولكن دولة إسرائيل لن تسمح للعناصر العنيفة والمحرضة على التعدي على حرية العبادة، وسنعمل بقوة ضد أولئك الذين يفعلون ذلك".

واضاف ان "رجال الشرطة يبدون تفانيا كبيرا ومهنية عالية عندما يفرقون بين من يريد نشر الفوضى وبين من يريد العبادة والصلاة، وأنا فخور جدًا بهم".

وفيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النور​ وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي.

وتُعتبر كنيسة القيامة أقدم الكنائس المسيحيّة والأكثر أهميّة في العالم المسيحي، وتحتوي الكنيسة على المكان الّذي دُفن فيه المسيح واسمه "​القبر المقدس​"، الّذي منه تخرج النّار كلّ عام، بغضّ النّظر عن أنّ تاريخ الاحتفال يتغيّر سنويًّا.