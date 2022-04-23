سيظل الالتزام بارتداء اكمامة في الأماكن ذات احتمالية عالية للعدوى، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إسرائيل ستلغى إلزامية ارتداء الكمامة فى البلاد، التي أصبحت واحدة من أكثر رموز وباء الكورونا شهرة في جميع أنحاء العالم، ويأتي القرار على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، وسيكون القرار ساري المفعول ابتداءً من مساء اليوم السبت.

وقال وزير الصحة إنريكي رويز إسكوديرو، إنه ليس من الضروري الانتظار حتى عيد الفصح لإزالة الكمامة في الداخل، وأصر على فتح النقاش حول تقديم موعد الغاءها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس على إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة. وفي الوقت نفسه، سيظل الالتزام بارتداء اكمامة في الأماكن ذات احتمالية عالية للعدوى، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين والرحلات الجوية.

وتُظهر المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة أن العدد اليومي للمرضى الجدد الذين تم التحقق منهم قد انخفض مقارنة ببيانات أخرى خلال الأسابيع الماضية.