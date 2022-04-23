تركيا: وزير الخارجية التركي سيزور إسرائيل بعد حوالي شهر ثم سيزور السلطة الفلسطينية

مولود جاويش اوغلو أنه سيزور إسرائيل في 25 أيار / مايو المقبل وبعدها سيزور السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه سيزور إسرائيل في 25 أيار / مايو المقبل وبعدها سيزور السلطة الفلسطينية بعدها بيوم. كما أعلن في إيجاز صحفي أن بلاده أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية التي كانت في طريقها إلى سوريا، وادعى أن روسيا وأوكرانيا تواصلان إجراء محادثات خلف الكواليس ومناقشة "القضايا الحساسة".

وبحسب موقع معاريف الاسرائيلي، بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، يستعدّ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لزيارة اسرائيل، تحضيراً لزيارة سيجريها الرئيس رجب طيب إردوغان، ولوضع أسُس مشتركة لتحالفات جديدة في العديد من القضايا الإقليمية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعقيبًا على الاحداث في المسجد الأقصى، إن "تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى لأن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين". وأضاف "اسرائيل لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله".