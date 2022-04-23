تركيا تغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية المتجهة الى سوريا

تشاوش اوغلو: "لقد اغلقنا المجال الجوي امام الطائرات الروسية العسكرية المتجهة الى سوريا"

اغلقت تركيا مجالها الجوي امام الطائرات الروسية المتجهة الى سوريا، وفق ما نقلت وسائل اعلام تركية السبت عن وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو.

وقال تشاوش اوغلو "لقد اغلقنا المجال الجوي امام الطائرات الروسية العسكرية، وكذلك الطائرات المدنية، المتجهة الى سوريا".

وحتى الان، يعتبر الإعلان أحد أشد ردود تركيا التي حافظت على علاقة وثيقة بموسكو رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، على الغزو الروسي لأوكرانيا المستمرّ منذ شهرين.

وقال تشاوش اوغلو "لقد اغلقنا المجال الجوي امام الطائرات الروسية العسكرية، وكذلك الطائرات المدنية، المتجهة الى سوريا. اعلنا ذلك في آذار/مارس وانتهت المهلة في نيسان/أبريل".

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع، حسبما نقل عنه مراسلون أتراك كانوا على متن طائرته المتجهة إلى أوروغواي، "بعد يوم أو يومين، قالوا: أصدر بوتين أمرًا، لن نحلق بعد اليوم". وأوضح أن حظر الطيران سيستمرّ ثلاثة أشهر. ولم تردّ روسيا على الفور على الإعلان التركي.