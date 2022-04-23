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  • مقاتلون من الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب مخدرات بقيمة 4 ملايين شيكل على الحدود المصرية

مقاتلون من الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب مخدرات بقيمة 4 ملايين شيكل على الحدود المصرية

i24news

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جندي إسرائيلي يجلس فوق عربة مدرعة بينما تتقدم قافلة عسكرية على طول الحدود الإسرائيلية المصرية، يوم الاثنين، 2 يناير ، 2006 ، وتعمل هذه القوات لمنع التهريب من مصر إلى إسرائيل.
(AP Photo/Tsafrir Abayov)جندي إسرائيلي يجلس فوق عربة مدرعة بينما تتقدم قافلة عسكرية على طول الحدود الإسرائيلية المصرية، يوم الاثنين، 2 يناير ، 2006 ، وتعمل هذه القوات لمنع التهريب من مصر إلى إسرائيل.

تمت مصادرة حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين شيكل

 حدد جهاز المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي "باران".

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وقام مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على إحباط التهريب بمصادرة حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى شرطة إسرائيل.

هذا العمل هو جزء من الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية الاسرائيلية.