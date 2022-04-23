مقاتلون من الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب مخدرات بقيمة 4 ملايين شيكل على الحدود المصرية

تمت مصادرة حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين شيكل

حدد جهاز المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي "باران".

وقام مقاتلو الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على إحباط التهريب بمصادرة حوالي 200 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى شرطة إسرائيل.

هذا العمل هو جزء من الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لإحباط تهريب المخدرات على الحدود المصرية الاسرائيلية.