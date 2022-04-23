مسئول أمني: مستعدون لشن عملية في غزة على الفور في حال طلبت القيادة السياسية ذلك

الجيش الإسرائيلي يقوم بتجنيد 6 كتائب احتياطية لتأمين خط التماس مع غزة

تحافظ القيادة الجنوبية على مستوى عالٍ من التأهب تجاه قطاع غزة، حيث قال مسؤولون أمنيون إنه إذا تم اتخاذ قرار من القيادة السياسية، فإن إسرائيل ستكون مستعدة لشن عملية في قطاع غزة على الفور. جاء ذلك اليوم (السبت) في النشرة الإخبارية على قناة كان 11 العبرية.

في ساعة مبكرة من فجر اليوم، أطلق صاروخ آخر من غزة باتجاه إسرائيل، وهو سادس صاروخ أُطلق من غزة منذ الأسبوع الماضي. ولم تقرر إسرائيل بعد مهاجمة غزة. وأفادت أنباء السبت أن القيادة الجنوبية أوصت المستوى السياسي بعدم الهجوم.

قررت مؤسسة الدفاع ، صباح اليوم ، إغلاق معبر إيريز أمام دخول العمال الفلسطينيين من غزة. بحيث لن يتمكن 1200 شخص من سكان غزة ممن لديهم تصاريح عمل في إسرائيل من دخول إسرائيل للعمل غدًا. وسيجري غدا تقييم للوضع لاتخاذ قرار بشأن استمرار منع دحول العمال وفقا للتطورات.

وعليه استعد الجيش الإسرائيلي لتعبئة موسعة لست كتائب احتياط لغرض تأمين خط التماس لمنع الهجمات مع قطاع غزة، مما يعني أن أكثر من 2000 مقاتل سيستمرون في تأمين القطاع حتى يتم إصلاح السياج.

في غضون ذلك، وبحسب تقارير في غزة، قامت منظمة حماس باعتقالات ضد مطلقي الصواريخ الذين أطلقوا النار على إسرائيل في الأيام الأخيرة ، لذلك تميل إسرائيل إلى قبول ادعاء حماس بأنها غير معنية بالتصعيد، لذلك تقرر فرض عقوبات مدنية على قطاع غزة، مما يضعف القدرة على الاستعداد لعيد الفطر.

في الوقت نفسه، تريد حماس إشعال النار في المنطقة، وخاصة منطقة القدس، ومن ناحية أخرى لإبقاء غزة هادئة دون عتبة التصعيد، مع استخدام عرب إسرائيل وتحريضهم على تنفيذ هجوم في إسرائيل.