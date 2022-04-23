وجّه الصليب الأحمر اللبناني 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس

غرق قارب يقل نحو ستين شخصا السبت قبالة سواحل شمال لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر. وقال الصليب الأحمر في بيان بالعربية "غرق زورق وعلى متنه حوالي 60 شخصا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس" في شمال البلاد.

وحسب موقع "لبنان 24" فإن هؤلاء الأشخاص غادروا الأراضي اللبنانية عبر مهربين، والجيش يعمل على إنقاذهم بعدما تمكن من تحديد مكانهم.

من جانبه، تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، مطالبا استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب. كما أجرى رئيس وزراء لبنان اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.