لبنان: إنقاذ أكثر من 40 شخصًا من القارب الذي غرق قبالة سواحل طرابلس

قال وزير النقل اللبناني"ما زلنا نبحث عن الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن القارب ومن بينهم لبنانيون وسوريون"

أعلنت السلطات اللبنانية أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من 40 شخصًا من القارب الذي غرق أمس السبت، قبالة سواحل مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان. صرح بذلك وزير النقل اللبناني علي حمية، مضيفا أن طفلا قتل جراء الغرق، بحسب رويترز.

وقال الوزير "ما زلنا نبحث عن الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن القارب ومن بينهم لبنانيون وسوريون". وبحسب الصليب الأحمر، كان على متن السفينة حوالي 60 شخصًا قبل غرقها.

وتم الإعلان أمس السبت عن غرق قارب قبالة سواحل طرابلس يحمل 60 شخصًا عزموا على الهجرة من البلد المثقل بالأزمات.