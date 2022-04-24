إسرائيل: رئيس الاستخبارات العسكرية السابق يشيد بإدارة الحكومة الحالية للصراع بمواجهة حماس

إذا ما قادتنا غزة إلى جولة جديدة فسوف نعرف كيف نرد وسيتلقى حماس ضربة قاسية لكن ذلك ليس على رأس أولوياتنا حاليا

أشاد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين بالسياسة الإسرائيلية التي تمارسها الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت وقال إنها "لم تنهار حقًا" ومنحها "علامة عالية". جاءت أقواله خلال مقابلة أجراها معه هذا الصباح (الأحد)، ستوديو واينت.

وتابع الخبير بالشؤون العسكرية "إن هدف دولة إسرائيل هو عدم الدخول في جولة عسكرية جديدة مع قطاع غزة".

وأوضح يدلين موقفه كالتالي: "هنالك العديد من الجبهات التي تداخلت مع بعضها خلال فترة الأعياد وتوافقت مع الفصح لدى اليهود وفصح المسيحيين وشهر رمضان ابتداء من جبهة غزة إلى جبهة القدس فجبهة مناطق الضفة الغربية فالجبهة السورية إلى جبهة لبنان ويتوجب إدارة هذه الجبهات كلها هدوء وباتزان مع أخذ الأهداف بالحسبان".

وتابع يدلين "إذا ما قادتنا غزة إلى جولة جديدة فسوف نعرف كيف نرد وسيتلقى حماس ضربة قاسية، لكن هذا الأمر ليس من أولوياتنا في الوقت الحالي".

ودفع يدلين بعيداً بالادعاءات حول تقاعس رئيس الحكومة الحالية نفتالي بينيت، عن تنفيذ تهديداته السابقة بالرد على كل صاروخ ينطلق من القطاع، برد عسكري حازم. وقال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق إننا " شهدنا الأسبوع الماضي سقوط صاروخين للأسف على سديروت وكان الرد قاسيا جدًا. وقام الجيش الإسرائيلي بتدمير موقعين هامين لإنتاج الصواريخ وزيادة دقتها عملت حماس على ترميمهما بعد الحملة العسكرية السابقة "حارس الأسوار" التي نفذتها إسارئيل ضد إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

وأضاف " من المحتمل أن لا نجد موقعًا مشابهًا لقصفه، وقد يكون من الضروري أن نوضح لحماس أنه لن يكون بوسعها المضي بلعبتها بإعادة تأهيل غزة، واستلام أموال من قطر، وإرسال عمال إلى إسرائيل ومواصلة التحريض في الحرم القدسي وإطلاق النار على غلاف غزة".