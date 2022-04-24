دوائر أمنية إسرائيلية: حماس على الأغلب غير معني بتصعيد أمني

ويتحمل حماس المسؤولية من منطلق أن الأخير، وضع نفسه بموقع من يحمي المصالح القومية والدينية للفلسطينيين

أعرب المستوى الأمني في إسرائيل عن اعتقاده بأن حماس غير معنية في الوقت الحالي بتأجيج الأوضاع نحو التصعيد. وبحسب مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن الرسائل التي ينقلها التنظيم الفلسطيني بشتى الوسائل، بما في ذلك عبر وسطاء مصريين، تؤكد عدم رغبته بالتصعيد، بل إنه يعمل ميدانياً في محاولة لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بحسب النشر في معريف.

وسواء كان راغباً بالتصعيد أم لا، فمن المرجح أن حماس، بوصفه المدبر الأبرز وراء تنظيم أعمال الشغب والتصعيد في الحرم القدسي، يدرك تمامًا أن المزيد من التصعيد في القدس قد تترتب عليه تداعيات أمنية أوسع نطاقًا. ويتحمل حماس المسؤولية من منطلق أن الأخير، وضع نفسه بموقع من يحمي المصالح القومية والدينية للفلسطينيين في الحرم القدسي.

وفي الأثناء فإن الأوضاع قبل أسبوع فقط من نهاية شهر رمضان، متوترة بشكل خاص، فيما تريد إسرائيل تجنب التصعيد في غزة. ويغلب التقدير في جهاز الأمن بأنه إذا مر الأسبوع القادم بهدوء نسبي وانخفضت التوترات في الحرم القدسي، فلربما تسير الأوضاع نحو الهدوء. لكن إلى جانب هذا، يتدارس المسؤولون الأمنيون في إسرائيل إمكانية أن تؤدي التوترات، المتوقع استمرارها في الأيام المقبلة، في نهاية المطاف إلى الخوض في القتال على مدى عدة أيام.

في كلتا الحالتين، تجري الجهات الأمنية رصدًا وتتبعًا لمجرى الأمور لمعرفة إلى أين ستهب الرياح، وسط التأكيد على الجهوزية التامة لأي عملية عسكرية تتطلبها الأوضاع.