وزير الخارجية لابيد: إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم في الأقصى

لابيد: "تحاول منظمات إرهابية خطف المسجد الأقصى من أجل إشعال العنف في القدس وإثارة نزاع عنيف"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد في مؤتمر صحفي في مكتبه في القدس أن اسرائيل التزمت وستظل ملتزمة بالوضع القائم في المسجد الأقصى، جاء هذا على خلفية الاشتباكات التي حدثت مؤخرا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية هناك.

وأكد لابيد ان "المسلمبن يصلون في الحرم القدسي، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته، ولا يوجد تغيير للوضع الحالي ولن يكون هناك أي تغيير ولا خطة لدينا لتقسيمه بين الأديان".

وقال وزير الخارجية لابيد أنه "خلال شهر رمضان سمحت إسرائيل لمئات الآلاف من المسلمين بالدخول إلى الحرم القدسي والصلاة في المسجد. وعلى الرغم من استفزازات المتظاهرين، وعلى الرغم من محاولات العنف، إلا أننا فعلنا ونفعل كل ما في وسعنا لضمان صلاة آمنة وصامتة.

واضاف لابيد "تحاول منظمات إرهابية خطف المسجد الأقصى من أجل إشعال العنف في القدس وإثارة نزاع عنيف يمتد منها الى أنحاء البلاد". وفي حديثه اتّهم وزير الخارجية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتأجيج الوضع عن طريق متطرفين مسلحين لاستغلال الأقصى كمركز تحريض على العنف.

يذكر انه في اليومين الأخيرين وقعت اشتباكات متكررة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والفصح المسيحي.