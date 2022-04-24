العاهل الأردني عبد الله الثاني يتوجه إلى القاهرة لعقد قمة أردنية مصرية إماراتية

الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن عبد الله وولي العهد الاماراتي بن زايد

توجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقته ولي عهده الأمير حسين بن عبد الله، إلى القاهرة اليوم الأحد بهدف عقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي بمصر.

وبحسب موقع القاهرة 24 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

كما التقى الرئيس السيسي، في وقت سابق بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت، للتباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر، تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وبحسب وكالة الأناضول، ترتبط الزيارة، بالتطورات الأخيرة في القدس، حيث يسود توتر بالمسجد الأقصى منذ أيام، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس.

وكانت مصر والأردن والإمارات، أعلنت في مواقف رسمية منفصلة، رفض اقتحام المسجد الأقصى، فيما استدعت أبو ظبي، سفير إسرائيل لديها.