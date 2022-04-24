إيران تحتجز سفينة أجنبية بدعوى تهريب 200 ألف لتر من الوقود بالخليج

غلام حسين "الحرس احتجز سفينة أجنبية في الخليج تحمل 200 ألف لتر من الوقود".

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين حسيني، أكد أنه تم ضبط سفينة تحمل "وقوداً مهرباً" في الخليج، قائلاً إنه "تم ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب من السفينة".

وأضاف غلام حسين، "تم الاستيلاء على السفينة في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي. وتم تسليم طاقمها المكون من ثمانية أفراد للسلطات القانونية في مدينة بوشهر الساحلية الجنوبية" دون أن يوضح ملكية السفينة أو جنسية أفراد الطاقم.

https://twitter.com/i/web/status/1518150994391187458 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه احتجز سفينتين أمام ساحل إيران على الخليج وفي خليج عمان المجاور يحملان 350 ألف لتر من الوقد المهرب من إيران ليصل إجمالي الوقود المصادر خلال الأسبوع المنصرم 650 ألف لتر.

كما كانت إيران أكدت قبل ذلك، في 9 أبريل/نيسان أن الحرس الثوري احتجز سفينة ترفع علما أجنبيا في الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود، واوقفت طاقمها.

ويذكر أن السلطات الإيرانية كانت أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيف زورق أجنبي يحمل 150 ألف لتر من المازوت المهرب واحتجاز أفراد طاقمه الأجانب الـ11 من دون كشف أي تفاصيل.