إيران تحتجز سفينة أجنبية بدعوى تهريب 200 ألف لتر من الوقود بالخليج

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين حسيني، أكد أنه تم ضبط سفينة تحمل "وقوداً مهرباً" في الخليج، قائلاً إنه "تم ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب من السفينة".

وأضاف غلام حسين، "تم الاستيلاء على السفينة في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي. وتم تسليم طاقمها المكون من ثمانية أفراد للسلطات القانونية في مدينة بوشهر الساحلية الجنوبية" دون أن يوضح ملكية السفينة أو جنسية أفراد الطاقم.