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السلطات المصرية تعتقل مواطنا إسرائيليا اجتاز الحدود البحرية للبلدين

i24news

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أشخاص يستمتعون بالبحر الأحمر في مدينة إيلات جنوب إسرائيل ، 6 نوفمبر ، 2020.
Yossi Aloni/Flash90أشخاص يستمتعون بالبحر الأحمر في مدينة إيلات جنوب إسرائيل ، 6 نوفمبر ، 2020.

المواطن الاسرائيلي اجتاز الحدود البحرية بين إسرائيل ومصر عن طريق الخطأ

من المتوقع ان تقوم السلطات المصرية خلال الساعات القادمة بالإفراج عن مواطن إسرائيلي (32 عاما) اعتقل صباح اليوم بعد اجتيازه الحدود البحرية بين إسرائيل ومصر في خليج ايلات، أثناء ركوبه على الدراجة المائية. 

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السلطات المصرية اعتقلت الإسرائيلي بعد دقائق من اجتيازه الحدود من قبل دورية مصرية، وتم نقله الى التحقيقات، وبعد أن اتضح انه اجتاز الحدود عن طريق الخطأ، من المتوقع ان يعود إلى إسرائيل عن طريق معبر طابا. 

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن الحادث قيد تحقيقات الجيش الاسرائيلي عن طريق ضابط اتصال للقوات الأجنبية، وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن إسرائيلي اجتاز الحدود البحرية من إسرائيل إلى مصر بواسطة دراجة مائية، وتم التحقيق معه من قبل قوات الامن المحلية، التفاصيل قيد الفحص. 