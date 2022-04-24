مفوّض الشرطة الاسرائيلية: نعتبر إطلاق النار في رهط إرهابًا، سنتغلب عليه وسنعزز قواتنا في المدينة

شبتاي: "من يحمل سلاحا غير مرخص ويعرض للخطر مدنيين أبرياء عليه ان يعلم أن دمه في رأسه"

رد المفوض العام لشرطة اسرائيل كوبي شبتاي اليوم (الأحد) بشدة ضد إطلاق النار الوحشي الذي وقع في الأيام الأخيرة في مدينة رهط في منطقة لنقب جنوب اسرائيل.

وقال في جلسة تقييمه للوضع مع قائد المنطقة الجنوبية ونائبه وضباط من شرطة رهط "كل من يحمل سلاحا غير مرخص ويعرض للخطر مدنيين أبرياء عليه ان يعلم أن دمه في رأسه". وأمر شبتاي بتعزيز مركز شرطة رهط بأكثر من 100 عنصر من حرس الحدود وإنشاء مقر كبير تحت قيادة قائد الحدود الجنوبية في المدينة.

وقال شبتاي ان "الشرطة تعتبر إطلاق النار على المقاهي ومراكز الثقافة إرهابا مهما كان الدافع وراء إطلاق النار. وأوضح المفوض أن الشرطة في حالة تأهب قصوى وتعمل خلال هذه الفترة بانتشار كامل للقوات في جميع أنحاء البلاد، خاصة في القدس.