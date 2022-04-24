القوات الإسرائيلية تعتقل 12 شخصا مشتبه بهم في مداهمات بالضفة الغربية

"القوات الإسرائيلية اعتقلت ما مجموعه 12 شخصا يشتبه في ضلوعهم في أنشطة متطرفة خلال عطلة نهاية الأسبوع"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 شخصًا في أنحاء الضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية سلسلة من الهجمات داخل البلاد.

وقال الجيش في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك، نفذا أنشطة مشتركة لمكافحة التطرف في عدة مواقع بالضفة الغربية، بما في ذلك المناطق شديدة التوتر في الخليل وجنين"، مضيفا أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت ما مجموعه 12 شخصا يشتبه في ضلوعهم في أنشطة متطرفة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي نفس السياق، أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، أنه تم اعتقال و أحمد السعد ، ابن عم رعد حازم الذي نفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد بين إسرائيل والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية الهجمات المتكررة في المدن الإسرائيلية التي خلفت 14 قتيلا، وقد تم تنفيذ بعضها من قبل مهاجمين مرتبطين أو على علاقة بتنظيم داعش.

وخلال نفس الفترة، قُتل 24 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، كان العديد منهم ينفذون أو يحاولون تنفيذ الهجمات، بينما كثفت إسرائيل عملياتها ردا على الأحداث الأخيرة.