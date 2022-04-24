وزير الامن الاسرائيلي يقرر مواصلة إغلاق معبر ايرز بين اسرائيل وقطاع غزة

رغم ان الجيش الاسرائيلي يؤيد فتح معبر ايرز/بيت حانون بأقرب فرصة لدخول العمال والتجار الفلسطينيين

اعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم انه سيتم اغلاق معبر ايرز/بيت حانون لدخول العمال الفلسطينيين والتجار من قطاع غزة الى اسرائيل، وذلك على خلفية التصعيد الأمني مع القطاع والذي جرى خلاله إطلاق عدد من القذائف الصاروخية.

وعلى صعيد متصل ، افادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي يؤيد فتح معبر ايرز/بيت حانون قريبا لدخول العمال والتجار الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقال مصدر أمني كبير للصحيفة أن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ويحصلون على معاشات عالية نسبيا عن القطاع، وهو أمر يساهم باستقرار كبير بالمنطقة، قرار استئناف فتح المعبر مرتبط بالمستوى السياسي، ويرتبط بموقف الجهاز الأمني.

وبحسب المصدر، من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع حاسما بكل ما يتعلق بالوضع الامني، وبرأيه، في الاسبوع الأخير من رمضان ستحاول حماس الوصول الى انجازات من وجهة نظرها، بما يشمل مواجهات في الحرم القدسي وقطاع غزة، والوضع في القطاع وبلدات غلاف غزة سيتأثر من هذا بشكل كبير، رغم أن جميع التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن حماس غير معنية بالتصعيد في القطاع، والجيش الإسرائيلي يستعد لحدوثها وقام بتعزيز القوات في المنظومة الأمنية والاستخباراتية.