الخارجية العمانية تؤكد أن وساطة عُمانية نجحت في الإفراج عن أجانب محتجزين لدى الحوثي

أكدت الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن وساطة عُمانية نجحت بالإفراج عن أجانب محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ونقلهم بطائرة تابعة للسلطنة إلى الخارج.

وقالت الوزارة، إن "السلطان هيثم بن طارق وجه بالعمل على تلبية التماس حكومات بريطانيا وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها لدى الحوثيين على خلفية قضايا مختلفة"، مشيرة إلى أن "السلطنة قامت، بالتنسيق مع جماعة الحوثي، وبالتواصل مع السعودية، لمنح التصاريح اللازمة"، حسب موقع الخليج أون لاين