الخارجية العمانية تؤكد أن وساطة عُمانية نجحت في الإفراج عن أجانب محتجزين لدى الحوثي

كان وفد عماني وصل إلى صنعاء، الجمعة الماضي، برفقة الوفد المفاوض لجماعة الحوثي، لبحث جهود الهدنة

أكدت الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن وساطة عُمانية نجحت بالإفراج عن أجانب محتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ونقلهم بطائرة تابعة للسلطنة إلى الخارج.

وقالت الوزارة، إن "السلطان هيثم بن طارق وجه بالعمل على تلبية التماس حكومات بريطانيا وإندونيسيا والهند والفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها لدى الحوثيين على خلفية قضايا مختلفة"، مشيرة إلى أن "السلطنة قامت، بالتنسيق مع جماعة الحوثي، وبالتواصل مع السعودية، لمنح التصاريح اللازمة"، حسب موقع الخليج أون لاين

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وأضافت الوزارة أن المفرج عنهم 14 شخصاً، هم بريطاني وزوجته وابنه، إضافة إلى فلبيني و7 هنود وإندونيسي وآخر من ميانمار وإثيوبي، نقلوا من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى بلدانهم.

وكان وفد عماني وصل إلى صنعاء، الجمعة الماضي، برفقة الوفد المفاوض لجماعة الحوثي، لبحث جهود الهدنة، وإنهاء الحرب.

ولا يعرف سبب احتجاز من أُفرج عنهم، لكن مصادر قالت إنهم من كانوا على متن السفينة الإماراتية "روابي" التي اختطفها الحوثيون قبالة سواحل مدينة الحديدة مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، ولم تفرج عنها حتى الآن.