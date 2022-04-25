الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

"ردا على إطلاق قذيفة من لبنان مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تم قصف هدف واحد لبنية تحتية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أن مدفعيته قصفت موقع إطلاق صاروخ من لبنان "ردا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان في وقت سابق الليلة المنصرمة، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تم قصف هدف واحد لبنية تحتية".

ومن جهتها قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله إن "صاروخا أطلق من المنطقة الواقعة جنوب مدينة صور".

في ما حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونفيل"، الإثنين، الجانبين اللبناني والإسرائيلي على ضبط النفس بعد قصف متبادل.

وقالت البعثة، في بيان على تويتر: "انطلق صاروخ من لبنان باتجاه اسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف".وأضافت: "نحث على الهدوء وضبط النفس في هذا الوضع المضطرب والمستمر"