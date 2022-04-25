توقيع مذكرتا تفاهم بين مصر والإمارات لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا

"بموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافا استراتيجيا"

أكدت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أمس الأحد، أن مصر والإمارات وقعتا مذكرتي تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 غيغاوات".

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أنه "جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وشركة "حسن علام للمرافق"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أنه "بموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافا استراتيجيا يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط،

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن "سعادته بهذا التوقيع مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن "توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".

وفي نفس السياق، أكد ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه "من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر".