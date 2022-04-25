وفد عربي إسرائيلي يسافر إلى بولندا للتعرف على الهولوكوست

"من المهم بالنسبة لنا أن نجعل ذكرى المحرقة في متناول المجتمع العربي الإسرائيلي والعالم العربي"

غادر وفد عربي إسرائيلي البلاد (مكون من المسلمين والمسيحيين والدروز هم من جمعية "معا نشهد لبعضنا البعض")، اليوم الإثنين، متوجها إلى بولندا للتعرف على المحرقة والمشاركة في احتفال تاريخي باللغة العربية في معسكر اعتقال أوشفيتز ، حسبما ذكرت صحيفة ناشونال نيوز الإسرائيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "معا نشهد لبعضنا البعض يوسف حداد "نحن متحمسون للسفر إلى بولندا وإقامة حفل مهم عشية يوم ذكرى المحرقة، في موقع أوشفيتز ، باللغة العربية" وتابع"من المهم بالنسبة لنا أن نجعل ذكرى المحرقة في متناول المجتمع العربي الإسرائيلي والعالم العربي، لأن كل شخص يجب أن يكون على دراية بأفظع حدث في تاريخ البشرية وأن يتعلم عنه ومنه وبالتالي محاربة حقيرة الظواهر، من إنكار الهولوكوست إلى جميع أشكال التعبير عن العنصرية ".

وسيلتقي الوفد المكون من مسلمين ومسيحيين ويهود أثناء تواجده في بولندا بأعضاء الجالية اليهودية في كراكوف ويوزع رزمًا من المواد الغذائية على اللاجئين الأوكرانيين.

قبل الرحلة ، زارت المجموعة ياد فاشيم ، النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا الهولوكوست في القدس. في المتحف، التقوا بالناجي من الهولوكوست أرييه شيلانسكي ، الذي سيضيء شعلة خلال حفل هذا الأسبوع.