أكدت الشرطة الإسرائيلية، أنه "تم العثور على 24 مسدساً و 800 ألف دينار أردني"

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها قامت بإعتقال فلسطينيا(29 عاما) يشتبه في قيامه بتهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، مشيرة أنه "تم العثور على 24 مسدسا يساوي أكثر من مليون دولار، في حقيبة الشخص المشتبه به"

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن "ضباط الجيش نصبوا له كمينا في منطقة غير مأهولة بالقرب من المستوطنة بعد أن عبر المشتبه به الحدود"، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن "كاميرات المراقبة رصدت اقتراب المشتبه به من الحدود الأردنية ليلاً".

وبحسب مسؤلين إسرائيلين، فإن "الأسلحة المهربة من الأردن من المحتمل أن تكون قد بيعت إلى عرب إسرائيليين لأغراض إجرامية ومتطرفة".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في الأسابيع السابقة، أنه قام بإحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الضباط السريين ألقوا القبض على شخص بحوزته عبوة ناسفة في الضفة الغربية.

على عكس حدود إسرائيل الأخرى - مع مصر ولبنان وسوريا - فإن حدودها مع الأردن مفتوحة بدون أي سياج حقيقي، وغير محمية نسبيًا، مما يجعلها مكانًا جيدًا للتهريب على نطاق واسع.