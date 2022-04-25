إسرائيل: تسجيل 3759 إصابة جديدة بكورونا ووجود 218 حالة توصف بالخطيرة

لتلق الجرعة الرابعة 799.152 والجرعة الثالثة 4.485.806 والجرعة الثانية 6.134.177 والجرعة الأولى 6.706.00،

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلي’، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 3795 إصابة جديدة بكورونا بعد اجراء فحص 63475 خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما يوجد 218 حالة توصف حالتهم بالخطيرة.

وكانت إسرائيل قد ألغت السبت المنصرم قرارا كان يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمعمول به منذ ما يقرب من عام مع استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكورونا في البلاد ولا تزال الكمامات إلزامية في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين وعلى متن الرحلات الجوية الدولية.

وشهدت إسرائيل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بالوباء منذ ذروة موجة الإصابات الأخيرة في يناير/كانون الثاني المنصرم وتراجعت حالات الإصابة الخطيرة من أكثر من 1200 حالة أثناء تفشي المتحور "أوميكرون" إلى حوالي 200 حالة.

وفي السياق بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة 799.152 والجرعة الثالثة 4.485.806 والجرعة الثانية 6.134.177 والجرعة الأولى 6.706.00، في ما تم تسجيل 10670 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم