إيران تؤكد إحباط عمليات هجمات إلكترونية واسعة النطاق استهدفت البنى التحتية في البلاد

"إيران أحبطت الهجمات التي خططت لاستهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام"

أكد التلفزيون الحكومي الإيراني، أمس الأحد، أن السلطات أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة، الحكومية والخاصة على حد سواء"استطاعوا النفوذ بشكل أولي في 100 موقع إلكتروني، لكن المحاولة باءت بالفشل بفضل التدابير التي اتخذت في الوقت المناسب ولم تسرق أي معلومة"

وقال مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات (إفتا)، التابع لرئاسة الجمهورية الإيرانية، إن "إيران أحبطت الهجمات التي خططت لاستهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام"، مشيرا إلى أن "قراصنة حاولوا استغلال ثغرة أمنية في منظومة برمجية كثيرة الاستخدام لدى المؤسسات الحكومية لسرقة بياناتها المتعلقة بالبنية التحتية"، حسب موقع الميادين.

وأضاف المركز أنه "لم تتضرر البنية التحتية. وبحسب التحقيقات، فإن هذه الهجمات من هولندا وبريطانيا وأميركا".

وتعلن إيران من حين لآخر عن هجمات إلكترونية تستهدف الجمهورية الإسلامية بينما تكافح القوى العالمية لإحياء اتفاق نووي ممزق مع طهران.

ويذكر أنه وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021، تعرّضت إيران لهجومٍ سيبراني على محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى طوابير طويلة من سائقي السيارات الغاضبين وغير القادرين على الحصول على وقود مدعوم لأيام.