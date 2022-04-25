السلطات العراقية تؤكد مقتل عنصرين من "داعش" في محافظة صلاح الدين

أضافت الخلية أن "قوات الجيش طوقت مسلحي التنظيم وقتلت أحدهم، فيما قتل عنصر آخر من التنظيم بقصف جوي"

أكدت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش"، ضمن عملية "الإرادة الصلبة" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وقالت إن "قوات الجيش طوقت مسلحي التنظيم وقتلت أحدهم، فيما قتل عنصر آخر من التنظيم بقصف جوي شنته طائرة عراقية".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، إن "قوة الكمين التابعة للفوج الثاني- لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية قد شاهدت تحركات لعناصر داعش في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل"، مضيفة أنه "تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم ومع الضياء الأول لليوم الاثنين تم مهاجمة العناصر وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، جرى تم قتل العنصر الآخر من قبل طائرة السيزنا"، حسب موقع الحرة.

ولفتت الخلية، أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" جرت مرحلتها الأولى بين 28 - 30 مارس/آذار الماضي.

وكانت الدفاع العراقية، قد أعلنت السبت الماضي انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش" في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى.

يذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.