الرئيس الإسرائيلي ووزير الأمن يحتفلان بعيد الدروز في زيارة لضريح النبي شعيب

يتسحاق:"هذه مناسبة لتحية إسهاماتكم الجبارة في دولتنا ومجتمعنا، مثل معا نضع أسسا إضافية لتقوية هذا العهد "

احتفل الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتسوغ ووزير الأمن بيني غانتس، اليوم الإثنين، بعيد الدروز في زيارة لضريح النبي شعيب (خطيب الأنبياء)بالقرب من طبريا مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بمشاركة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.

واستقبل هرتسوغ الحاضرين بالتحية العربية التقليدية "زيارة مقبولة"قائلا: "هذه العطلة المهمة، أيها أصدقائي وإخوتي الدروز الأعزاء، هي أيضا عيد دولة إسرائيل بأكملها، هذه المناسبة تمثل مناسبة مهمة لنا جميعًا لتحية إسهاماتكم الجبارة في دولتنا ومجتمعنا، مثل معا نضع أسسا إضافية لتقوية هذا العهد "

ومن جهته قال بيني غانتس إن "دولة إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتعزيز وتحسين وضع الطائفة الدرزية التي اندلعت في حد ذاتها" واضاف "نعمل حاليا على ترسيخ مصالح الدروز في التشريع، وفي الوقت نفسه، سأستمر في العمل جنبا إلى جنب مع قانون الجنسية لضمان المساواة".

وكان من بين المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى الذين حضروا الاجتماع وزير العدل جدعون ساعر ووزير الأمن الداخلي عمر بارليف ووزير الرفاه مئير كوهين ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج وحضر الحدث زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بلغ عدد سكان الدروز حتى عام 2019 حوالي 143000 نسمة