إسرائيل: الكشف عن خلية أمنية في الضفة الغربية تنشط تحت قيادة الجهاد في غزة

الكشف عن خلية أمنية في الضفة الغربية تنشط تحت قيادة الجهاد الإسلامي في غزة

كشف جهاز الأمن العام، عن محاولة حركة الجهاد الإسلامي في غزة، في الأشهر الأخيرة، إنشاء بنية تحتية لقاعدة عمليات عدائية في الضفة الغربية تستهدف أهدافًا إسرائيلية. وقامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من الفلسطينيين من جنين والقرى المجاورة، ممن جندهم نشطاء الجهاد الإسلامي الغزي لانخراط في الأعمال العدائية.

تُظهر تحقيقات دائرة الأمن العام أن شخصًا يدعى نبيل أحمد جودة من سكان رفح في قطاع غزة وهو ناشط في صفوف الذراع العسكرية للجهاد متورط بتجنيد الشبان الملائمين للمهام المختلفة.

وأفيد أن من بين المعتقلين البارزين امرأة (40 عامُا) تدعى ياسمين شعبان من سكان قرية الجلمة بالقرب من جنين، وهي أم لأربعة أطفال، سبق لها الانخراط في صفوف الجهاد وقضت عقوبة بالسجن لتورطها في التخطيط لتفجير انتحاري بتوجيه من قطاع غزة.

وكشف التحقيق عن قيام شعبان بدور الوسيط بين أحمد جودة، من سكان قطاع غزة، وأفراد من خلايا ناشطة في مناطق الضفة الغربية وساعدتهم في عمليات تهريب أموال وأسلحة وذخيرة. وبحسب جهاز الأمن العام فإن اعتقال واستجواب ياسمين شكل عاملاً رئيسياً في فك رموز القضية.

وأدت المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق إلى الكشف عن البنية التحتية المحددة المكلفة بتوجيه الأنشطة من موقعها في قطاع غزة. كشف التحقيق عن مخطط برنامج البنية التحتية للإرهاب المدارة من قطاع غزة، واتضح أن أحمد جودة تحرك بتوجيه من جهاد شاكر دياب غانم وهو من سكان رفح، ومسؤول كبير في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأفضى التحقيق إلى اعتقال حوالي 7 مجندين من الضفة الغربية، أحدهم في الضفة الغربية هو محمد ياسين من سكان قرية دير أبو ضيف القريبة من جنين. وكشف التحقيق عن تجنيده لعدد من أهالي قريته، واقتيدوا بدورهم للتحقيق. تلقى ياسين وأعضاء فريقه مواد تدريبية من قطاع غزة وقاموا بتصنيع عبوة ناسفة عالية الجودة تشبه الصواريخ خططوا لشن هجوم بواسطتها، على المزارعين في المنطقة.

وتم تقديم لائحة اتهام في 20 نيسان 2002 ضد الاثنين في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، بزعم ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرًا تقديم لوائح اتهام ضد 4 أعضاء آخرين في الخلية.

ويفيد البيان العسكري أن السنوات الأخيرة شهدت تكرار المحاولات لإنشاء خلايا تدار من قبل جهات مسلحة في قطاع غزة، يتم عبرها استغلال الفلسطينيين المقيمين في يهودا والسامرة لتعزيز العمليات العدائية ضد أهداف إسرائيلية. ويجري الحديث عن نشاط منظم وواسع تقوده منظمات ومنها تنظيم الجهاد الإسلامي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.