اسرائيل :الاعلان عن ثلاث إصابات بمتحور جديد لفيروس كورونا

الاصابات كشف عنها في مطار بن غوريون، وأصل هذا المتحور الجديد من جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم العثور عن ثلاث أصابات بمتحور جديد لفيروس كورونا خلال فحوصات في مطار بن غوريون، وأطلق على المتحور الجديد BA4 ، وهو متحور منتشر في جنوب إفريقيا بشكل أساسي وتسبب بارتفاع في الاصابات، والاصابات التي كشف عنها بمطار بن غوريون كانت لمسافرين وصلوا من جنوب إفريقيا، ايطاليا وسنغافورة، باستثناء هذه المعلومات .

فقط يوم السبت الماضي تم الغاء الزامية الكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفتش الاسبوع الماضي على هذه التعليمات. في الوقت نفسه، سيظل الإلتزام بارتداء الكمامة في الأماكن ذات احتمالية عالية للعدوى، من بينها المستشفيات، دور رعاية المسنين، والرحلات الجوية ، والأشخاص الذين بطريقهم الى الحجر الصحي.

ويتضح من معطيات وزارة الصحة ان هناك 3,759 اصابة جديدة بفيروس كورونا والتي كشف عنها بعد إجراء 63,475 فحصا، ويتواجد حاليا 218 اصابة خطيرة بالمستشفيات من بينهم 77 يستعينون بأجهزة التنفس، اجمالي الوفيات وبلغ 10,670 حالة وفاة.