سفير إسرائيل إلى الأمم المتحدة يحمل المنظمات الفلسطينية المسؤولية كاملة وراء اندلاع العنف في الأقصى

توجه آردان بالنداء للصحافيين "توقفوا عن وضع إسرائيل والمنظمات الإرهابية المتطرفة على قدم المساواة"

عقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد آردان، مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه أشرطة فيديو توثق العنف الفلسطيني في الحرم القدسي، وفق تعبيره، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب الوفد الإسرائيلي عرض الفيديوهات من داخل المبنى.

وتوجه آردان بالنداء للصحافيين "توقفوا عن وضع إسرائيل والمنظمات الإرهابية المتطرفة على قدم المساواة"، وأضاف "لا يوجد هنا سوى جانب واحد مذنب بالعنف والفوضى، وهو المنظمات الإرهابية الفلسطينية التي تحاول اختطاف الحرم القدسي للتحريض على العنف.

ووصف آردان المجتمع الدولي بالنعامة حيث قال "المجتمع الدولي يدفن رأسه في الرمال كالنعامة"، على ما جاء في موقع واينت.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع إسرائيلي أردني رفيع المستوى، في نهاية شهر رمضان لبحث الوضع في الحرم القدسي، بحسب مبعوثة وزارة الخارجية الأمريكية يائيل لامبيرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقًا لما نشر موقع القناة 12 على صفحته في تويتر.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان"جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية". وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" جراء أعمال العنف التي اندلعت الجمعة الفائت، في المسجد الأقصى حيث اشتبك المئات من المصلين الفلسطينيين مع الشرطة الإسرائيلية.