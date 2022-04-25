تقرير: منصور عباس يتواجد على مأدبة افطار لدى العاهل الاردني

نائب في الموحدة يقول انه سيكون لقاء قريب يجمع القائمة الموحدة مع الرئيس الفلسطيني

قال النائب من القائمة الموحدة وليد طه خلال مقابلة مع صحيفة "كل العرب" إن النائب منصور عباس يتواجد حاليا على مأدبة إفطار لدى العاهل الأردني عبد الله الثاني في قصره في عمان

وسئل طه خلال المقابلة إن كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس راضيا من الحكومة الاسرائيلية، فإجابه طه "قم بسؤاله"، وإضاف طه وقال إنه توجد للموحدة علاقة مع السلطة الفلسطينية ومع الجميع "من دون الدخول لتفاصيل"، مشيرا إلى أنه سيكون قريبا اجتماع بين القائمة الموحدة ورئيس السلطة الفلسطينية.مع ذلك، طه لم يشر لموعد اللقاء المرتقب أو إن كان منصور عباس سيشارك فيه.

وتميز الشهر الأخير بالتوتر الكبير بين الأردن وإسرائيل على خلفية الأحداث في الحرم القدسي، العاهل نفسه أدار جولة مباحثات حول التوتر الأخير في الحرم القدسي، وبعدها اجتمعت الجامعة العربية في الاردن ونشرت إدانة شديدة لإسرائيل بسبب ما اعتبرته "مساسا بالمصلين".

كما عقدت قمة ثلاثية بين العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة امس الاحد والتي تناول الاحداث الأخيرة في الحرم القدسي والمسجد الأقصى.