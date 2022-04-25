بعد إغلاق معبر إيريز ليومين فقط: سيُسمح غدًا بدخول العمال من غزة إلى إسرائيل

كانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن إغلاق المعبر ليومين اعتبارا من الأحد في أعقاب إطلاق قذائف باتجاه إسرائيل

قرر مجلس الأمن الإسرائيلي، المصغر، مساء الإثنين السماح بدخول العمال والتجار الغزيين إلى إسرائيل ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء، عن طريق معبر إيريز. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن إغلاق المعبر ليومين اعتبارا من الأحد في أعقاب إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.

جاء قرار إغلاق المعبر على خلفية التصعيد الأمني على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة حيث تم إطلاق عدة قذائف باتجاه بلدات الغلاف المحاذي لقطاع غزة. كما أطلقت الفصائل الفلسطينية صاروخاً خامسًا بالترتيب خلال الأسبوع المنصرم، انفجر في منطقة غير مأهولة.

وبالرغم من العقوبة الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل، يبدو أن حماس معني بإشعال المنطقة وبالأساس منطقة القدس، لكنه في المقابل معني بالمحافظة على الهدوء في غزة وسط محاولاته استخدام المواطنين العرب في إسرائيل لصالح تنفيذ عمليات عدائية.

يذكر أن عملية الخضيرة وقبلها عملية بئر السبع نفذتا على يد مواطنين عرب في إسرائيل،