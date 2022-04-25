الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني يبحثان في اتصال هاتفي الأوضاع في القدس

الأردن يواصل بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين محادثة هاتفية، مع العاهل الأردني الملك عبد الله تم التطرق من خلالها إلى الخطوات التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا في مسعًى لاحتواء الأزمة وتخفيف التوتر في القدس والضفة الغربية، على ما جاء في واينت.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا جاء فيه "أعلن الرئيس الأمريكي عن ترحيبه بالخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها بغية تخفيف التوتر وأعرب عن أمله أن يمر بسلام، الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي التوتر في القدس التي تشهد مواجهات منذ أكثر من أسبوع بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الحرم القدسي، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، إنه في ما يتعلق بتطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد الملك عبد والله والرئيس بايدن "على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم".

وأكد الملك "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن "الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".