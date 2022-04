تقديرات إسرائيلية: حماس وراء إطلاق القذيفة من لبنان تجاه شمال إسرائيل

التقديرات بأن حماس تسعى بالتصعيد في مناطق أخرى باستثناء قطاع غزة

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن التقديرات في إسرائيل بأن حركة حماس هي المسؤولة عن إطلاق القذيفة الليلة الماضية من لبنان تجاه شمال إسرائيل، والتقديرات على خلفية أن حماس ينشط في السنوات الأخيرة على تثبيت قدرات إطلاق قذائف في جنوب لبنان.

هذه الشبكة تشمل نشطاء مع قدرات اطلاق قذائف، وهم لا ينتظرون موافقة من حزب الله بالنسبة لنشاطهم، على النقيض من منظمات فلسطينية أخرى تنشط في لبنان، فهم يعملون بتوجيه من الجناح العسكري لحركة حماس وليس من تلقاء نفسهم، وأيضا حاولت إسرائيل القضاء على هذه الشبكة في الماضي.

وأفادت "كان" بوقت سابق الليلة أن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس قال في محادثات مغلقة أن حماس تنشط بسياسة NIMBY - not in my back yard(ليس في ساحتي الخلفية) في إسرائيل يميزون أن حماس تعمل على تشجيع التصعيد في القدس وفي الضفة الغربية وفي مناطق أخرى، لكن ليس في غزة.

وعلى صعيد متصل، قررت فرقة الجليل في الجيش الاسرائيلي فرض حظر تجول محدود لأصحاب المناصب في عدد من الوحدات. وفي صباح اليوم أفيد عن سماع صوت انفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وبعد تحقيق ، أكد الجيش الاسرائيلي ان الحديث يدور عن قذيفة أطلقت من تجاه لبنان، ولم تتسبب في أضرار أو اصابات ولم يتم تفعيل القبة الحديدية، وردا على ذلك قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف تجاه لبنان.