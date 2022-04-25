رئيس الحكومة الإسرائيلي وكبار وزرائه يعلنون تجميد سفرهم إلى الخارج على ضوء الظروف السياسية

بينيت ولابيد وغانتس اتفقوا على تعليق جميع مشاريع السفر في اطار رحلات خارجية قريبة

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس على تعليق جميع مشاريع السفر في إطار رحلات سياسية إلى الخارج في المستقبل القريب، نتيجة الأزمة السياسية وفقدان غالبية الحكومة في الكنيست.

وقال مسؤول سياسي لموقع "إسرائيل هيوم"، اليوم (الاثنين)، إن القيام بزيارة سياسية مهمة يتطلب تغيباً لمدة يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف "إنهم لا يريدون التغيب عن البلاد لمثل هذه الفترة الزمنية في مثل هذا الوضع الحساس".

في ظل غياب الأغلبية للائتلاف واحتمال سقوط الحكومة كل يوم، لا يستطيع كبار المسؤولين الابتعاد عن البلاد لفترة طويلة.

وأفيد أن بينيت وغانتس قاما بإلغاء زياراتهما إلى الهند عشية عيد الفصح والتي تأثرت في موعد سابق جراء موجة العمليات العدائية التي ضربت البلاد. وأكد مديرو مكاتب بينيت ولابيد وغانتس أن الوضع السياسي الحساس يمنعهم من مغادرة إسرائيل. وأضاف مكتب لابيد أن الوزير سيغادر خارج البلاد بحال ظهرت حاجة ماسة.

وسيكتفي المسؤولون الإسرائيليون بإجراء اللقاءات الافتراضية، التي أصبحت شائعة في العالم الدبلوماسي منذ تفشي وباء كورونا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل القادة الأجانب زياراتهم إلى إسرائيل.