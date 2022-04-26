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إسرائيل: معبر إيريز يفتح اليوم لدخول العمال والتجار من غزة

i24NEWS

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ضابط شرطة مكلف بحراسة معبر إيريز شمال قطاع غزة ، 23 أبريل ، 2022.
MAHMUD HAMS / AFPضابط شرطة مكلف بحراسة معبر إيريز شمال قطاع غزة ، 23 أبريل ، 2022.

حماس أقدمت في الأيام الأخيرة على اعتقال عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي المسؤولين عن إطلاق القذائف

أعلنت السلطات الأمنية في إسرائيل عن قرارها فتح معبر إيريز ابتداء من صباح اليوم (الثلاثاء) أمام 12 ألف عامل فلسطيني سيسمح لهم بدخول إسرائيل بعد يومين من إغلاقه. ويشير المسؤولون إلى ان حماس أرسلت عبر كافة الطرق رسائل مفادها أنها لا تنوي السير باتجاه التصعيد، على ما جاء في N12.

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ويضيف الموقع أن حماس أقدمت في الأيام الأخيرة على اعتقال عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي المسؤولين عن إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل. وقررت إسرائيل عدم الرد على بعض عمليات الإطلاق هذه، غير أنها أمرت بإغلاق المعبر بوجه العمال والتجار في رسالة أدركت حماس أهمية مغزاها، فقد عرف القطاع الهدوء على خلفية سماح إسرائيل باستئناف عبور العمال الذين يضخون شهريًا عشرات ملايين الشواقل إلى قطاع غزة.