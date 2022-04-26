تقرير: رام الله تعلن مقتل فلسطيني في أريحا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي و"الحادث قيد التحقيق"

"االشاب الفلسطيني ويدعى احمد إبراهيم عويدات (20 عاما) قضى جراء تأثره بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي برأسه"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن وفاة شاب فلسطيني (احمد إبراهيم عويدات 20 عاما) "بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه" ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحادث قيد التحقيق"

وأفاد بيان الوزارة أن "الشاب الفلسطيني ويدعى احمد إبراهيم عويدات (20 عاما) قضى جراء تأثره بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر" بمدينة اريحا في الضفة الغربية".

ومن جهتها أعلنت حركة "فتح" في منطقة أريحا وغور الأردن إضرابا شاملا، اليوم الثلاثاء، باستثناء القطاع الصحي حدادا على مقتل عويدات"

ويأتي ذلك على خلفية أجواء متوترة وأعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث شهدت إسرائيل أربع عمليات عدائية بين 22 آذار/مارس والسابع من نيسان/ابريل الجاري أسفرت عن سقوط 14 قتيلا. ردًا على ذلك، "شنّت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في الضفة الغربية تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل 25 فلسطينيًا بينهم مهاجمون في الفترة نفسها"