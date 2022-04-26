إسرائيل: إحباط عملية تهريب أسلحة نوعية من جنوب لبنان وبينيت يتوعد باجتثاث الجريمة من المجتمع العربي في البلاد

واشتملت الأسلحة المهربة على 100 قنبلة يدوية يشتبه في أنها كانت بالطريق لتنفيذ عمليات اعتدائية

أعلنت الوحدة المركزية التابعة لشرطة الشمال في إسرائيل، عن نجاحها بإحباط عملية تهريب أسلحة من لبنان، الليلة الماضية (الإثنين) ويجري التحقيق في مدى ضلوع حزب الله بهذه العملية. واشتملت الأسلحة المهربة على 100 قنبلة يدوية يشتبه في أنها كانت بالطريق لتنفيذ عمليات اعتدائية ضد أهداف إسرائيلية.

وأفاد بيان للشرطة أن قوة مراقبة شرطية رصدت في ساعات المساء من يوم أمس، تحركات مشبوهة بالقرب من السياج الحدودي اللبناني. وبمجرد أن تم التبليغ، حضرت إلى المكان قوة من المقاتلين الذي طوقوا المكان وأحبطوا عملية التهريب ووضعوا يدهم على 100 قنبلة يدوية وقطعتي سلاح.

ويشير بيان الشرطة إلى أن التحقيقات أظهرت أدلة على تورط حزب الله اللبناني، في بعض حوادث التهريب الأخيرة. وتم الكشف أيضًا عن أن الحزب يعقد صفقات مع مجرمين إسرائيليين لإدخال أسلحة إلى أراضي دولة إسرائيل، ويسعى بالتالي إلى إنشاء بنية تحتية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل حدود دولة إسرائيل.

وأعرب قياديون في الشرطة عن خشيتهم من أن استخدام المهربين قنابل يدوية هو خطوة غير مسبوقة تثير القلق، إذ لم يتم العثور خلال إحباط عمليات التهريب السابقة على هذا النوع من السلاح الذي يوحي بأنه كان معدًا للاستخدام في الأماكن التي تعج بالمدنيين المتجمهرين في أماكن التجمع المختلفة.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القوة الشرطية والجيش الإسرائيلي على نجاحهم في إحباط عملية التهريب النوعية، حيث آلت كافة الأسلحة المهربة إلى قبضة الشرطة الإسرائيلية. وقال بينيت "كلها في أيدينا". وتابع "سنواصل العمل حتى نجتث العمل الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي".