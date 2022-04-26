تلقى سلاح الجو الإسرائيلي معلومات استخبارية دقيقة تمكن من خلالها من مهاجمة النفق وقتل معظم مقاتلي الوحدة

خططت حركة حماس العام المنصرم لخطف جندي أثناء عملية "حارس الأسوار" باستخدام أحد الأنفاق غير أن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تقويض الخطة، على ما كشف موقع واللا الذي أفاد أن سلاح الجو هاجم النفق الذي يزيد عمقه عن 20 متراً، ما أدى إلى مقتل 18 من مقاتلي حماس.

وبحسب التقرير الذي وصلت نسخة منه إلى موقع واللا فإن مقاتلي الجناح العسكري لحركة حماس خططوا في 11 أيار/مايو من العام الماضي وبتمام الساعة 00:43، للخروج من النفق واختراق السياج والتسلل إلى إسرائيل. لكن سلاح الجو الإسرائيلي تلقى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن من خلالها من مهاجمة النفق وقتل معظم العناصر الحمساوية التي كانت بداخله.

وكشفت التحقيقات التي استهدفت عمليات "حارس الأسوار" العسكرية الشهر الماضي، أن حماس أطلق في أعقاب التوقيع على الهدنة لوقف إطلاق النار، مجهودات هندسية خفية على مدى أكثر من أسبوع لتخليص جثث مقاتليه النخبويين، من تحت الأنقاض.