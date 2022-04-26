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للمرة الثانية خلال 24 ساعة: الكشف عن اصابات بمتحور جديد في إسرائيل

i24news

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فني يجمع عينات مسحة من الأنف لـ Covid في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل في 02 مارس 2022.
Yossi Aloni/Flash90فني يجمع عينات مسحة من الأنف لـ Covid في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل في 02 مارس 2022.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية اعلنت أمس عن اصابات جديدة بمتحور جديد لكورونا

للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، كشف عن اصابات جديدة بمتحور كورونا جديد من نوع BA5، واصابة بمتحور BA4 والتي كشف عنها بعد إجراء فحوصات PCR والتسلسل الجيني للمسافرين العائدين الى البلاد في مطار بن غوريون، وأمس كشف عن ثلاثة اصابات بمتحور من نوع BA4. 

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وتفحص وزارة الصحة استمرار إجراء الفحوصات في مطار غوريون لجميع الوافدين الى إسرائيل وتدرس إجراء فحص عيني فقط، وهناك احتمال بأن ارتفاع عدد المتحورات الجديدة سيؤجل القرار. 

وأعلنت وزارة الصحة أمس أنه تم خلال الاسبوع الاخير رصد ثلاثة إصابات بمتحور جديد لفيروس كورونا. المصابون، جميعا مسافرين في مطار بن غوريون، عادوا من جنوب افريقيا، سنغافورة وايطاليا، وحملوا المتحور BA4، والذي ينتشر حاليا في جنوب افريقيا. ويأتي هذا البيان بعد أقل من يومين على قرار الغاء الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. 

وبحسب موقع "والا" الحالات الجديدة والتي تم تشخيصها من خلال فحوصات PCR والتسلسل الجيني اجريت للمسافرين العائدين الى البلاد في المطار، فانه على ما يبدو لا يدور الحديث عن متحور مثل اوميكرون، وهو ليس قاتل أو معدٍ. 

 

 