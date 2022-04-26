إسرائيل: عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي تتلقى رسالة تحتوي تهديدات بالقتل وعيارا ناريا

بينيت "أنا رئيس الوزراء وشخصية سياسية، لكنني أيضًا زوج وأب ومن واجبي حماية زوجتي وأولادي"

أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تلقت رسالة تهديد بالقتل تحتوي على عيارا ناريا، مؤكدة أنها عززت على الفور الإجراءات الأمنية حول رئيس الوزراء وعائلته.

وأضافت الشرطة في بيان لها، أنه "في أعقاب رسالة تهديد بالقتل تحتوي على رصاصة سلاح حي استهدف عائلة رئيس الحكومة، تم فتح تحقيق في وحدة لاهف 433 بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

ومن جانبه، قال نفتالي بينيت عقب تهديده وعائلته بالقتل، إن "الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان عميقًا"، مضيفا : "أنا رئيس الوزراء وشخصية سياسية، لكنني أيضًا زوج وأب ومن واجبي حماية زوجتي وأولادي... يجب إخماد نيران الخطاب السياسي".

وأرسل ظرف التهديد إلى أحد أفراد أسرة نفتالي بينيت وليس إليه مباشرة، حيث تلقت عائلة بينيت التهديدات بالقتل في رعنانا حيث يعيش مع عائلته.

على مدى عدة أسابيع، اشتدت الانتقادات الموجهة للحكومة ولرئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما شهدت البلاد موجة من المواجهات والتوترات الشديدة في القدس.