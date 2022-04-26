سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي السورية

الجيش الاسرائيلي يعلن عن سقوط طائرة مسيرة في الاراضي السورية خلال نشاط عادي

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم عن سقوط طائرة مسيرة في الأراضي السورية خلال نشاط عادي، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه "لايوجد مخاوف لتسرب معلومات" وإن "الحدث قيد التحقيق".

الحادث يأتي بعد يومين من سقوط قذيفة من الأراضي اللبنانية في إسرائيل حيث سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم اطلاق صافرات الإنذار في المنطقة، ردا على إطلاق النار، الجيش الاسرائيلي ضرب 65 قذيفة مدفعية تجاه جنوب لبنان.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار تجاه طائرة بدون طيار للجيش الاسرائيلي على الحدود اللبنانية بسبب خطأ بالتشخيص، وبعد تحقيقات أولية اتضح أن المقاتلين اشتبهوا بطائرة مسيرة تسللت من لبنان الى إسرائيل، ولم تصب المسيرة الاسرائيلية بأية اضرار.