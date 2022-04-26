الرئيس التركي سيزور السعودية للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي الخميس المقبل

قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "إردوغان سيزور المملكة الخميس وسيلتقي خصوصاً الملك سلمان"

أكد مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب-طيب إردوغان سيزور السعودية الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018 في اسطنبول.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "إردوغان سيزور المملكة الخميس وسيلتقي خصوصاً الملك سلمان، على أن يعود إلى أنقرة الجمعة" مشيرا إلى أن أردوغان سيجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارته للمملكة.

ويأتي الإعلان عن الزيارة، بعد أسابيع على نقل القضاء التركي ملفّ قضية خاشقجي إلى السعودية.

وتواصلت تركيا مؤخرا مع عدد من دول الخليج بحثا عن دعم اقتصادي في وقت تشهد فيه تضخما حادا رافقه ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وفي فبراير/شباط، قال الرئيس التركي إن بلاده تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات.

وكان الصحافي السعودي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية جمال خاشقجي قد قُتل عن عمر 59 عامًا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قنصلية بلاد في اسطنبول حيث أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه، بحسب تركيا، وكانت خطيبته خديجة جنكيز بانتظاره خارج القنصلية التي لم يخرج منها أبدًا.

وكانت تركيا بدأت محاكمة غيابية في تموز/يوليو 2020 بحقّ 26 سعوديًا يشتبه في تورّطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنها نقلت الملفّ في 7 نيسان/أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء المنظّمات الحقوقية.

وكانت المحاكمة تشكلّ الحاجز الأخير أمام زيارة تركية رسمية إلى الرياض. وكان إردوغان دان مقتل خاشقجي بشدّة عندما حصل، ووعد بتحقيق العدالة.