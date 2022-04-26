بعد إطلاق القذيفة قبل يومين: قائد عسكري إسرائيلي يحذر حزب الله والدولة اللبنانية

قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي يوجه كلمه شديدة اللهجة ضد لبنان وحزب الله

وجه قائد منطقة الشمال في الجيش الاسرائيلي الجنرال أمير برعام، كلمة شديدة اللهجة ضد لبنان وحزب الله، على ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة الشمالية وقال :"جهات معينة أرادت إشعال ساحة أخرى في لبنان وتعطيل حياة المواطنين العادية- لكننا لن نسمح بذلك".

وأضاف في كلمته "قبل 48 ساعة واجهنا محاولة فلسطينية لانتهاك روتين الحياة اليومية من خلال قذيفة واحدة، والتي لم تسبب أية أضرار وقمنا بالرد بالمدفعية الثقيلة. جهات فلسطينية تريد جر لبنان الى تصعيد" وأضاف :"نحن نعتبر الحكومة اللبنانية وجيشها بأنهم المسؤولين عن هذا الإرهاب. في المحاولات السابقة، دفعتم ثمنا باهضا قامت بتأخير لبنان سنوات إلى الوراء"

وأشار برعام إلى أنه خلال الأيام القادمة سيحيي حزب الله "يوم القدس الايراني" وسيقوم خلاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإطلاق تصريحات "تشيطن" إسرائيل، وأضاف "ايضا في مثل هذا اليوم، هو لن يجرأ على الخروج من القبو الذي يقبع فيه على مدار سنوات- وهذا خير دليل على فهمه أنه لا يوجد له ولمنظمته أفق".

وتابع :"حزب الله موجود على رأس قائمة المنظمات الإرهابية في العالم، منبوذ ومحظور في كل الدول المتطورة ويستخدم سلوك الغوغاء للقيام بمجموعة من صفقات المخدرات، تبييض الأموال، الجرائم ، قتل منتقديه والارهاب في كل العالم". وختم كلمته بأن "الاستنتاج واضح- دول لبنان التي تتيح لحزب الله بالتواجد على هذا النحو بداخلها، هي مجرد خداع من دولة قومية ديموقراطية على حد تعريفها".