رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي

بينت "لذلك، أبلغت موظفي مكتبي أنه من الآن فصاعدًا، سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلتي من حسابي الشخصي".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أنه من الآن فصاعدا سيدفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي، بدلا من الانفاق من خزينة الدولة .

وقال بينت، إنه توصل إلى قرار دفع مصروفات عائلته على وجبات الطعام بنفسه بعد الاستماع إلى انتقادات بشأن الأمر، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن سلوكنا كان متوافقًا مع القواعد، إلا أنني على دراية بالشعور الذي نشأ في الجمهور".

وأضاف بينيت: "لطالما اعتقدت أن الاستماع إلى النقد ليس عدم احترام ، بل على العكس - إنه حق"، مؤكدا "لذلك، أبلغت موظفي مكتبي أنه من الآن فصاعدًا، سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلتي من حسابي الشخصي".

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وكشف تحقيق سابق في الشؤون المالية، والذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، أن عائلة بينيت يُزعم أنها أنفقت آلاف الدولارات من أموال دافعي الضرائب كل شهر على نفقات منزلية مختلفة - بما في ذلك توصيل الطعام.

وأثار التقرير، الذي استنكره بينيت لاحتوائه على "ادعاءات كاذبة وغير نزيهة"، انتقادات متجددة لقرار رئيس الوزراء العيش في رعنانا بدلاً من الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء في القدس.