رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أنه من الآن فصاعدا سيدفع جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي، بدلا من الانفاق من خزينة الدولة .

وقال بينت، إنه توصل إلى قرار دفع مصروفات عائلته على وجبات الطعام بنفسه بعد الاستماع إلى انتقادات بشأن الأمر، مشيرا إلى أنه "على الرغم من أن سلوكنا كان متوافقًا مع القواعد، إلا أنني على دراية بالشعور الذي نشأ في الجمهور".

وأضاف بينيت: "لطالما اعتقدت أن الاستماع إلى النقد ليس عدم احترام ، بل على العكس - إنه حق"، مؤكدا "لذلك، أبلغت موظفي مكتبي أنه من الآن فصاعدًا، سيتم دفع جميع نفقات طعام عائلتي من حسابي الشخصي".