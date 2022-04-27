لأول مرة: رئيسة البوندستاغ (البرلمان) تشارك بمراسم احياء ذكرى المحرقة بالكنيست

هذه هي المرة الاولى التي تشارك بها شخصية المانية كبيرة في مثل هذا الحدث في الكنيست

شاركت رئيسة البوندستاغ (البرلمان الألماني) باربل باس الأربعاء في مراسم إحياء "يوم المحرقة" في الكنيست، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك بها شخصية ألمانية كبيرة في هذه المراسم في الكنيست.

رئيس الكنيست ميكي ليفي، صرح معلقا إن "هذا تعبير إضافي وهام للعلاقة الخاصة القائمة بين إسرائيل وألمانيا وللمسؤولية التاريخية عن جرائم المحرقة التي ارتكبتها المانيا، لا يوجد أدنى شك بأن هذا اللقاء المؤثر سيساعد بتعزيز العلاقة والعمل البرلماني بين الكنيست والبوندستاغ".

ووقعت الرئيسة في كتاب الزوار الرسمي للكنيست وكتبت إن "إسرائيل وألمانيا اصدقاء حقيقيين وأنا ممتنة لذلك، انا اعتبر دعوتكم لي للمشاركة في مراسم احياء ذكرى المحرقة ، احني رأسي بتواضع أمام المعاناة التي لا يمكن تصورها لضحايا جرائم الانسانية التي نفذتها المانيا، دروس المحرقة تلزمنا عدم الافساح لمعاداة السامية، مسؤولية ألمانيا لم تنتهي، نحن نقف الى جانب إسرائيل".

واستقبل رئيس الكنيست في تمام الساعة العاشرة والنصف بمراسم رسمية في القاعة المركزية لمقر الكنيست، وسيتخلل هذا اليوم وغدا عدد من الأنشطة والفعاليات في الكنيست لإحياء "ذكرى المحرقة".