اكتشاف تمثال حجري في غزة يعود إلى 2500 عام قبل الميلاد

قالت الوزارة إنه تم "اكتشاف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة"

أكدت وزارة السياحة والآثار التابعة للسلطة الفلسطينية، أنه تم اكتشاف تمثال حجري يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه تم "اكتشاف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس"، مشيرة في بيان لها الإثنين الماضي، إلى أن "مواطنا عثر على التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية".

ومن جانبه، أوضح المدير العام للآثار في الوزارة جمال أبو ريدة في تصريح صحافي أن "التمثال كنعاني ويعود للمعبودة الكنعانية +عناة+ وهي إلهة الحب والجمال حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين"، مشيرا إلى أن "التلة التي اكتشف فيها التمثال هي أحد المواقع الأثرية المعروفة في جنوب قطاع غزة وكانت عبارة عن الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين".

ويبلغ طول التمثال 22 سنتيمترا وهو مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل من دون جسم ويلتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت وفق أبو ريدة "تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة".

وكان عمال فلسطينيون قد عثروا في شباط/فبراير الماضي، خلال أعمال حفريات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على عشرات القبور التي تعود إلى القرن الأول الميلادي وقد تناثرت وانطمرت تحت الرمال.

ووفي الشهر نفسه، افتتحت وزارة الآثار موقع كنيسة بيزنطية في جباليا شمال القطاع، تعود إلى القرن الخامس الميلادي تبلغ مساحته 800 متر مربع.

ويضم القطاع مواقع أثرية عدة بيزنطية ورومانية ومملوكية وإسلامية.