تقرير: تركيا تطرد عشرات النشطاء التابعين لحركة حماس

جرى هذا خلال الشهرين الماضيين حيث لم تسمح تركيا لعدد من نشطاء حماس بالعودة لأراضيها

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية أن تركيا قامت بطرد عدد من نشطاء حركة حماس خلال الأشهر الأخيرة، وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن "الحديث يدور عن عشرات النشطاء التابعين لحركة حماس من الدوائر المختلفة" وإكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية هذه الرواية في عددها أمس، حيث قالت إن تركيا لم تسمح لعدد من نشطاء حماس العودة إلى أراضيها.

وذكر المصدر الفلسطيني، أن الحديث لا يدور فقط عن منع دخول عشوائي ، وقال إن "تركيا طلبت منهم المغادرة وهذا حدث خلال الشهرين الماضيين، جزء من هؤلاء يرتبط مع الجناح العسكري لحركة حماس".

وبرأيه أن إسرائيل كانت على علاقة بتحريك الخطوة وقال :"الاسرائيليون أرسلوا الى تركيا قائمة لأشخاص من حماس، ومعلومات عن تورط جزء منهم بأنشطة عسكرية، في ردهم توجهوا الأتراك الى حركة حماس وقالوا لهم ’تعهدتم أن لا تقوموا بأمور من هذه القبيل عندنا’ اذن الآن عليكم المغادرة".

وأضاف :"الأتراك قالوا لقيادة حماس إنه يوجد لديهم مصالح اقتصادية، العلاقة المتجددة بين تركيا وإسرائيل هي على ما يبدو سياسية، لكن في حماس بعرفون أن لاسرائيل يوجد تأثير على تركيا بأمور أمنية، ايضا عدد من الممثلين الأمنيين الاسرائيليين زاروا تركيا".